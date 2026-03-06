|
06.03.2026 23:49:06
Stock Market Today, March 6: Energy Stocks Rise as Oil Closes Over $90 on Middle East Tensions
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.33% to 6,740.02, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 1.59% to 22,387.68, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) dropped 0.95% to 47,501.55 as a weak jobs report and surging oil reinforced risk-off sentiment.Energy stocks were rare gainers, with Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) up about 0.84% as crude reached $91, while growth names lagged; smaller-cap biotech Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) bucked the sell-off on a buyout deal with independent international pharmaceutical group Servier.The day started on a down note after the Bureau of Labor Statistics reported that U.S. payrolls shrank by 92,000 and unemployment rose 10 basis points to 4.4% in February. At the same time, the ongoing conflict in the Middle East pushed oil over $90.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|93,31
|9,00
|10,67
|Ölpreis (WTI)
|90,90
|9,89
|12,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.