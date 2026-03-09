|
09.03.2026 22:34:19
Stock Market Today, March 9: American Airlines Rises as Oil Prices Fall
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), closed at $11.44, up 2.33% today, erasing some of the month’s losses as oil prices moved lower. The stock moved as markets reacted to a potential end to the conflict in Iran. Trading volume reached 152.4 million shares, coming in about 156% above its three-month average of 59.4 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 45% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.83% to finish Monday at 6,796, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) advanced 1.38% to close at 22,696. Among airlines, industry peers Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed at $60.58 (+2.66%) and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished at $94.52 (+2.66%) as investors weighed a reports that the war in Iran would end sooner than expected.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,96
|5,64
|6,04
|Ölpreis (WTI)
|88,27
|-6,50
|-6,86
