|
11.05.2026 18:55:02
Stock Market Today, May 11: Chipmakers Drive Midday Gains Despite Oil Concerns
As of midday, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.34% to 7,424.04, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.38% to 26,346.51. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) was barely changed, falling 0.01% to 49,604.50 as oil’s latest spike tempered AI‑driven optimism.Chip leaders, including Nvidia and Intel, extended their AI‑driven rally. Qualcomm surged on an analyst upgrade, and Micron Technology continued to rise. Demand for AI memory has analysts talking about a sector supercycle. Biotech name Moderna jumped in early trading as investors look to its early hantavirus research. The stock has gained more than 15% in the past five days. Circle Internet Group soared on optimism about stablecoins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|105,87
|0,15
|0,14
|Ölpreis (WTI)
|101,16
|0,14
|0,14