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22.05.2026 23:54:22
Stock Market Today, May 22: American Airlines Rises on Strong Demand and Falling Oil Prices
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a popular network air carrier, closed at $13.85, up 1.91%, as investors responded to sector tailwinds from lower oil prices, new routes, and strong summer travel demand.Trading volume reached 98.6 million shares, coming in about 47% above its three-month average of 67.3 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 34% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.37% to finish at 7,473, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.19% to close at 26,344. Among airline peers, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed up 0.65% at $76.14, and United Airlines (NASDAQ:UAL) ended up 0.32% at $99.96 as investors weighed travel demand and fuel costs across the industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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