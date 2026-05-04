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04.05.2026 23:06:53
Stock Market Today, May 4: Oil Spikes and Stocks Fall as Geopolitical Tensions Flare
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.41% to 7,200.75, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.19% to 25,067.80, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 1.13% to 48,941.90 as geopolitical tensions drove oil price higer and pressured cyclicals.As has happened at previous points in the U.S.-Iran conflict, energy producers gained as oil prices increased. Occidental Petroleum, APA Corporation, and Diamondback Energy all pushed upwards. Shares in travel firms fell, particularly Norwegian Cruise Line, which tumbled on missed Q1 expectations.Crypto‑linked firms such as Coinbase Global, Circle Internet Group, and Robinhood Markets outperformed on reports that lawmakers may have reached a compromise on key digital asset legislation. Lead crypto, Bitcoin, jumped above $80,000 for the first time since January. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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