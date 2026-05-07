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07.05.2026 23:27:08
Stock Market Today, May 7: Rally Falters as Oil Prices Rise Again
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.38% to 7,337.11, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) eased 0.13% to 25,806.20, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 0.63% to 49,596.97 as major benchmarks stalled on doubts about an imminent U.S.-Iran resolution.AI bellwethers stood out again: Qualcomm spiked in double digits intraday on artificial intelligence (AI) enthusiasm before trimming gains. A slew of positive news in recent weeks has lead some to say the stock could be on the verge of a chip breakthrough.Arm Holdings sank over 10% on smartphone demand concerns. Palantir Technologies rebounded after a post‑earnings slump. Quantum computing leader IonQ tumbled despite solid Q1 results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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