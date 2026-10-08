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08.10.2026 23:05:02
Stock Market Today, Oct. 8: Tech Stocks Slide as Treasury Yields and Oil Prices Surge
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.46% to 7,766, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.25% to 27,193 as tech names pulled back, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) edged up 0.10% to 51,232.
Gold prices rose 0.44% to $4,158.90 as of U.S. market close, while the 10-Year Treasury yield rose 0.01% to 5.28% as Energy led the market and Utilities underperformed relative to the gains in Financial Services.
Chipotle Mexican Grill shares surged 4.4% following reports of a potential takeover by Starbucks, whose shares declined more than 3% on the news. Meanwhile, Nike shares dropped more than 2% due to a cautious fiscal 2027 outlook, while Best Buy climbed 5% despite broader consumer demand concerns.
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