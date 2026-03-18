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18.03.2026 17:06:53
Stock markets rattled and energy prices soar after strikes on Qatar gas hub
Iran's military warned it would take "decisive action" in response to the strike on its energy infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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