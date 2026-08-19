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19.08.2026 17:00:00
Stocks, bonds and gold rally after Treasury indicates it will buy more government bonds to stop yields from surging
The Treasury Department said Wednesday that it will more than double the size of government-debt buybacks, sending yields sharply lower and stocks higher at the market open.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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