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31.03.2026 12:30:00
Stocks Are Plummeting, but There's a Major Silver Lining for Investors Right Now
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) sank to its lowest point of the year last week, falling by around 8.5% from its highest point and inching closer to correction territory. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is already in a correction, having fallen by more than 12% from its peak.With stock prices falling by the day and economists warning of an increased risk of a U.S. recession, many investors are feeling discouraged right now. While the bad news is that nobody knows what the market will do, there's a major silver lining for investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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