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17.06.2026 14:18:35
Stocks Drop on Fed Decision, and Oil Is Muted Amid Peace Deal Talks
Traders are waiting for U.S. and Iranian officials to meet in Switzerland on Friday, when they are expected to sign an initial agreement and being a 60-day cease-fire.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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