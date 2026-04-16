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16.04.2026 10:29:53
Stocks Hold Gains as Oil Prices Edge Higher
Oil prices stabilized and stocks rose on optimism that diplomatic talks could yield a permanent peace deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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