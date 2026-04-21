Stocks to watch: Keppel Reit, Seatrium, FCT, China Aviation Oil, Aspial Lifestyle

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21.04.2026 02:39:30
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[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Tuesday (Apr 21):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,75
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|Ölpreis (WTI)
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