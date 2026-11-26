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26.11.2026 01:29:09
Stocks to watch: Kimly, AP Oil, Heptamax
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Thursday (Nov 26):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|96,57
|1,96
|2,07
|Ölpreis (WTI)
|84,90
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