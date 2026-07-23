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23.07.2026 07:18:36
Stocks Tumble as A.I. Spending and Oil Prices Weigh on Market
The Houthis claimed to have attacked two ships in the Red Sea, and Iran said a third caught fire near the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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