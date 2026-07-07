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07.07.2026 15:24:19
Stolz auf umstrittenes Geschäft: Griechische Reeder verdienen Milliarden mit russischem Öl
Verboten ist es zwar nicht, russisches Öl für den Export zu transportieren. Doch die meisten internationalen Reedereien haben sich aus diesem Geschäft zurückgezogen. Umso mehr verdienen einige griechische Schiffseigner an diesen Transporten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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