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12.10.2026 12:43:26

Strait of Hormuz attacks spill oil into Persian Gulf

As war disrupts one of the world's busiest shipping lanes, satellite images reveal that oil is spreading toward protected coral reefs and mangrove forests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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