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30.06.2026 11:23:00
Strait of Hormuz is reopening faster than expected, says Morgan Stanley as it cuts oil-price target
The Strait of Hormuz is reopening faster than expected, oil analysts at Morgan Stanley said as they cut their oil-price view for this year and next.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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