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06.04.2026 23:04:00
Strait of Hormuz sees increased ship traffic ahead of Trump’s deadline. Here’s why oil prices are not budging.
The Strait of Hormuz saw an uptick in traffic over the weekend, as a looming U.S. deadline for Iran to reopen the key waterway kept markets on edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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