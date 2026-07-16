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16.07.2026 14:45:43
Strait of Hormuz Tanker Traffic Erodes Further as Oil Prices Rise
Very few ships passed through the waterway on the first full day of the U.S. naval blockade of Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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