Ölpreis (WTI)

59,60
USD
-0,07
-0,12 %
04.12.2025 13:13:00

Strategist who nailed stocks, bonds and oil this year warns of ‘optimism shakeout’ in early 2026

Look for more AI adoption to help broaden the stock market next year, but overly optimistic sentiment may need a reset early on, says strategist Warren Pies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Ölpreis (Brent) 63,30 -0,07 -0,11
Ölpreis (WTI) 59,60 -0,07 -0,12

09:47 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
