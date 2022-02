Streit um Nord Stream 2 wird für Uniper zur Zitterpartie

Düsseldorf (Reuters) - Den Energiekonzern Uniper könnte sein finanzielles Engagement bei der vorerst gestoppten Gaspipeline Nord Stream 2 teuer zu stehen bekommen.

Der Konzern prüfe, ob Abschreibungen nötig seien, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2021. Uniper ist einer von fünf westlichen Finanzpartnern des russischen Gazprom-Konzerns bei dem rund 9,5 Milliarden Euro teuren Projekt. Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat die Bundesregierung die Inbetriebnahme auf Eis gelegt. Die Uniper-Aktie notierte am Mittwoch zeitweise mehr als drei Prozent im Minus.

"Wir müssen die gestrige Entscheidung erstmal verdauen", sagte Maubach in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Er sei optimistisch, dass die Röhre am Ende in Betrieb gehen werde. Wann sei aber unklar. Unipers finanzielles Engagement bestehe aus einem Darlehen von mehr als 700 Millionen Euro plus Zinsen. Damit komme man auf eine Summe von rund einer Milliarde Euro. Gaslieferungen von Russland nach Europa seien im Interesse aller Seiten. Gazprom komme auch jetzt seinen Liefervereinbarungen nach. Russland ist mit einem Anteil von 55 Prozent der größte Gaslieferant Deutschlands. Die Gaspreise waren in den vergangenen Monaten explodiert.

UNIPER KÜRZT DIVIDENDE AUF 0,07 EURO PRO AKTIE

Den stark gestiegenen Gaspreisen und Zuwächsen im Handelsgeschäfts verdankte Uniper 2021 die Steigerung des operativen Gewinn. Die Düsseldorfer Tochter der finnischen Fortum verbesserte ihren bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auch getrieben von Zuwächsen im Handelsgeschäft um knapp 19 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro. Wegen der stark gestiegenen Strom- und Gaspreise habe der Konzern allerdings für seine Geschäfte höhere Sicherungsleistungen erbringen müssen, wodurch unter dem Strich ein Verlust von 4,1 Milliarden Euro stehe. Uniper hatte bereits mitgeteilt, für 2021 eine auf 0,07 Euro von zuvor 1,37 Euro gekürzte Dividende zahlen zu wollen. Für 2022 erwartet Uniper ein bereinigtes Ebit von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro.