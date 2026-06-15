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15.06.2026 11:59:41
Strom statt Gas und Öl: Firmen wittern in Elektrifizierung einen Wettbewerbsvorteil
E-Auto statt Verbrenner, Wärmepumpe statt Gasheizung - in vielen Fällen können strombasierte Lösungen die fossile Alternative ersetzen. Auch in der Wirtschaft. Nicht nur die Umwelt profitiert: Vier von fünf deutsche Unternehmen erwarten mehr Wettbewerbsfähigkeit. Noch werden sie aber gebremst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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