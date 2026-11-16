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16.11.2026 21:25:50
Studie von Harvard-Forschern: CO2-Emissionen von US-Rechenzentren so hoch wie die ganzer Länder
Der Boom im Bereich Künstliche Intelligenz ist für einen Großteil des US-Wirtschaftswachstums verantwortlich, die Zahl der Rechenzentren ist in den Vereinigten Staaten regelrecht explodiert. Eine neue Studie liefert nun erstmals belastbare Zahlen darüber, was das für das Klima bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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