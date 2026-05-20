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20.05.2026 19:18:16

Supermarkets hit back over pressure to cap price of milk, bread and eggs

A minister confirms talks have taken place but says there will be no mandatory cap on essential food prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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