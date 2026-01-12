|
Supreme Court Grapples With Louisiana Coastal Lawsuits Against Oil Companies
The justices heard arguments over whether oil companies sued by Louisiana could move the cases from state to federal court, a venue thought to be friendlier to corporate interests.
