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15.06.2026 07:00:06
Sweden demands other EU states tackle Russian oil tankers in their waters
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|86,80
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|Ölpreis (WTI)
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