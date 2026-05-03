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03.05.2026 12:39:00
Tankrabatt: ADAC hält Benzin und Diesel für zu teuer
Der Tankrabatt für Benzin und Diesel wird nach Einschätzung des ADAC weiterhin nicht vollständig an Autofahrer weitergegeben. Und offenbar auch immer weniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,20
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|Super Benzin
|2,11
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