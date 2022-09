Tankrabatt fällt weg: Benzin sprengt 2-Euro-Marke - Diesel bei 2,20 Euro

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Tanken ist wieder richtig teuer: Nach Auslaufen des Tankrabatts ziehen die Preise ordentlich an. Am frühen Morgen bezahlen Autofahrer für Superbenzin zumeist mehr als 2 Euro. Dieselfahrer müssen nach wie vor sogar noch mehr berappen. In Frankreich dagegen hebt die Regierung den Tankrabatt noch einmal an.