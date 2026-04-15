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15.04.2026 10:15:00

Tariffs, Oil Shocks, Recessions -- These 2 Warren Buffett Stocks Don't Care

Warren Buffett has become arguably the greatest investor of our time by holding onto great companies that can withstand volatile markets. Now that he's stepped down from leading Berkshire Hathaway, he'll become even more of a legend. But the great company he built up  persists in the capable hands of Greg Abel, and in Abel's first shareholders' letter, he made it clear that he's not looking to change up the business.That means the Buffett favorites aren't likely to disappear from the equity portfolio, at least not overnight. There's wisdom in Buffett's picks, and you can often see that most clearly when there's market volatility.Consider Coca-Cola (NYSE: KO) and Kroger (NYSE: KR), which both do well under challenging circumstances.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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