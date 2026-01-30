Goldpreis

4 865,35
USD
-514,81
-9,57 %
30.01.2026 20:29:00

Tax-Smart Retirement Planning and the Long-Term Return of Gold

In this podcast, Motley Fool retirement expert Robert Brokamp discusses how to choose the right account with financial planner and CPA Sean Mullaney, who writes the FITaxGuy blog and is the co-author, along with Cody Garrett, of Tax Planning To and Through Early Retirement.Also in this episode:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
