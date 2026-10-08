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08.10.2026 22:32:56
Tech-Werte unter Druck: Steigende Ölpreise drücken Stimmung an der Wall Street
Brent und WTI verteuern sich um jeweils rund fünf Prozent. Anleger blicken bereits nervös auf die kommende Berichtssaison. Vor allem Chipwerte wie Nvidia und Intel geben nach. Für starke Quartalszahlen sorgt Samsung Electronics.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,07
|-0,21
|-0,20
|Ölpreis (WTI)
|91,31
|-0,18
|-0,20
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