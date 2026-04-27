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27.04.2026 02:48:55
Thai baht war losses set to deepen on oil shock, strategists say
The central bank has also signalled it will refrain from raising interest rates “for as long as possible” to support the economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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