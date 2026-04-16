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16.04.2026 07:09:06
Thailand rushes to secure oil, fertiliser as Strait of Hormuz remains shut
Despite talk of a US-Iran ceasefire extension, policymakers are still on high alert in South-east AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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