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06.04.2026 07:39:28
Thailand to control crude palm oil exports, bottled prices starting April 7
[BANGKOK] Thailand’s Commerce Ministry said on Monday (Apr 6) that it will tighten crude palm oil exports and control bottled palm oil...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Palmölpreis
|4 739,00
|-6,00
|-0,13
|Ölpreis (Brent)
|111,27
|1,57
|1,43
|Ölpreis (WTI)
|114,84
|2,43
|2,16
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