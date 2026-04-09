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09.04.2026 16:27:00
The $250 million daily bet: How the Iran crisis triggered a frenzy in leveraged oil trades
As investors have sought new ways to take advantage of volatile energy prices, interest leveraged or inverse ETFs are taking off.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|97,74
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|Ölpreis (WTI)
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