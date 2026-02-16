|
16.02.2026 06:00:13
The 1,000 tonnes of uranium in the crosshairs of Isis
Niger wants to sell yellowcake stash seized from France but is struggling to find buyersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Uranpreis
|70,05
|-0,65
|-0,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.