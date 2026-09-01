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01.09.2026 22:42:18
The 60/40 Portfolio Is Facing a Fresh Test. These ETFs Can Diversify Oil and Rate Risk
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,49
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|Ölpreis (WTI)
|90,07
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