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25.03.2026 22:17:28
The Battle of the Gold ETFs: Is AAAU Better Than GLD?
The Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) stands out for its lower expense ratio, while SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) offers greater scale and liquidity. Still, both aim to track the price of gold bullion with similar historical performance and risk.Both AAAU and GLD are physically backed gold exchange-traded funds (ETFs) designed to reflect the price of gold bullion minus ongoing expenses. This comparison looks at which option may appeal more to those seeking gold exposure through an ETF, focusing on cost, returns, risk, and trading experience.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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