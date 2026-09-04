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04.09.2026 11:30:00

The Best Gold ETF Is SPDR Gold Shares (GLD): Here's Why I'm Holding It in 2026

I hold SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD) and contend that it's the best gold exchange-traded fund (ETF) for most people. Per its latest filing, it held 32,314,227 ounces of gold bullion, which was worth about $130.1 billion on June 30, making it the biggest gold fund.Here's why I have it, and why I'll probably buy more of it relatively soon.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
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