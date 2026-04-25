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25.04.2026 21:23:00
The Best Gold ETF to Invest $500 in Right Now
Gold delivered a historical rally over the past couple of years, surging from $2,000 an ounce at the beginning of 2024 to more than $5,500 at its peak in early 2026. Central bank buying was a big supportive catalyst, but so was shifting investor sentiment, safe haven demand, and the desire to own tangible assets.With more than $163 billion in assets, the SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD) is the biggest fund in this space. But it's not necessarily the best. Its 0.40% expense ratio is higher than average in the gold ETF category. Since cost is the biggest differentiator in this group, the cheapest options are often the best.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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