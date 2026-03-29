|
29.03.2026 13:45:00
The Best Oil Stock to Buy as Iran Tensions Rewrite the Global Energy Map
As tensions in Iran continue to escalate, the world is entering what could be the most serious energy crisis in decades. The Strait of Hormuz is mostly closed right now, and that's a serious problem because roughly 20% of the world's oil and natural gas (as well as all sorts of other goods) passes through this narrow waterway.If the situation continues on its current course, it could rewrite the global energy map.ExxonMobil (NYSE: XOM) is already an industry behemoth, but the brewing energy crisis makes it arguably the best oil stock to buy amid the war. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|99,64
|5,16
|5,46
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.