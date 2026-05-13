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13.05.2026 20:10:00
The Best Oil Stock to Own During Geopolitical Uncertainty
The price of Brent crude oil has surged by more than 70% this year to over $100 per barrel. Most of that increase occurred after the U.S. and Israel launched airstrikes against Iran in late February, sparking a regional conflict and curbing oil shipments through the Strait of Hormuz.Many investors pivoted back toward oil stocks as the conflict intensified, but some of those stocks could lose their momentum once it ends. Therefore, it's smarter for investors to stick with more balanced midstream stocks, which are more insulated from volatile oil prices than upstream extraction companies and downstream refineries. One of those top midstream plays is Energy Transfer (NYSE: ET), which will deliver predictable returns in these uncertain times.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,30
|3,58
|3,39
|Ölpreis (WTI)
|105,42
|4,25
|4,20
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