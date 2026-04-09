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09.04.2026 20:15:00
The Best Reason to Buy ExxonMobil Right Now Isn't High Oil Prices
It is easy to find an oil and natural gas producer that will benefit from rising commodity prices. In fact, ExxonMobil (NYSE: XOM) doesn't stand out from the pack when energy prices are heading higher. And most investors should still consider it, because oil prices will eventually fall, as they always have before. And when that happens, Exxon will stand out. Here's why.The geopolitical conflict in the Middle East is a headline-grabbing event. It is having a dramatic impact on energy markets, pushing oil and natural gas prices higher. But such market dislocations are fairly common in the energy sector. Which is why buying any oil stock just because oil prices are rising isn't a great idea. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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