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14.05.2026 13:08:00
The commodities guru who warned about silver falling now, is saying the hantavirus could do the same to oil
What if the Hantavirus turns into a black-swan for oil? This former hedge-fund executive is taking out some insurance against that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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