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10.09.2026 18:41:12
The Dow, S&P 500, and Nasdaq All Fell 0.4% on Oil and Inflation
Wholesale prices came in hot on Thursday morning, oil kept climbing, and the market did the math. Odds of a Fed rate hike next week jumped to 70%.
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) dropped 0.4% as of 11:53 a.m. ET, matching the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). The major indexes started the day in different moods, but are now a rounding error away from identical.
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