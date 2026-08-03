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03.08.2026 19:04:53
The Dow Adds 560 Points as Oil Prices Fall Off a Cliff
The stock market spent July panicking about oil prices, chip valuations, and AI spending. It showed up Monday morning in a completely different mood.All three major indexes are up more than 1% as of 11:54 a.m. ET. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) leads with a 1.8% gain after opening nearly flat. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) also started slow, rising to a 1.2% gain. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is a different story, staying above the 1% mark through the morning. As of this writing, it's up by 1.1% or roughly 560 points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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