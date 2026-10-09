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09.10.2026 06:00:32
The energy crisis is changing what investors want from oil majors
Iran conflict has snarled up usually free-flowing energy marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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