25.01.2026 18:48:51
The Gold Rush Continues: GDX's Amplified Bet vs. GLD's Steady Hold
SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) and VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) both offer exposure to gold, but GLD tracks physical bullion prices while GDX invests in gold mining stocks, resulting in different risk profiles, returns, and cost structures.Both GLD and GDX may appeal to investors seeking gold exposure, yet their approaches differ significantly: GLD reflects the price of gold itself, while GDX tracks an index of global gold mining companies. This comparison highlights the trade-offs between direct commodity exposure and equity-linked gold strategies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
