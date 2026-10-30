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30.10.2026 18:55:00
The Gold-Silver Ratio Just Hit 80. Here's What History Says Happens Next.
The gold-silver ratio is the number of ounces of silver required to buy one ounce of gold. It's calculated by dividing the market price of gold by that of silver to help investors determine which precious metal is cheap or expensive.
As of this writing, gold is trading at $3,919 per ounce, while silver is at $49 per ounce. That puts the gold-silver ratio at 80. Let's see what history suggests could happen next.
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3 875,36
|-149,35
|-3,71
|Silberpreis
|49,13
|-2,95
|-5,66
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